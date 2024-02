POL-PDLU: Mehrere Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am Mittwoch zwischen 09:20 und 13:20 Uhr mehrere Verkehrskontrollen in der Auestraße und der Klipfelsau in Speyer durchgeführt. Dabei haben sie 26 Ordnungswidrigkeiten, wie Verstöße gegen die Gurtpflicht oder das verbotswidrige Benutzen eines Handys während der Fahrt festgestellt und geahndet. 15 Fahrzeuge wiesen zudem Mängel auf, wegen derer ...

mehr