POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Neugeborenes auf Schulgelände gefunden

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05.01.2024, trat ein Mann auf einen Bielefelder ein, der im Zuge eines Streits zu Boden ging. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 00:35 Uhr und 00:40 Uhr geriet ein 44-jähriger Mann aus Bielefeld mit drei Männern am Niederwall, in Höhe des Jahnplatzes, in Streit. Als der Bielefelder mitteilte, die Polizei zu rufen, stieß ihn ein ...

