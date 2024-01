Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter tritt Bielefelder am Jahnplatz

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05.01.2024, trat ein Mann auf einen Bielefelder ein, der im Zuge eines Streits zu Boden ging. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 00:35 Uhr und 00:40 Uhr geriet ein 44-jähriger Mann aus Bielefeld mit drei Männern am Niederwall, in Höhe des Jahnplatzes, in Streit. Als der Bielefelder mitteilte, die Polizei zu rufen, stieß ihn ein Mann aus dem Trio zu Boden und trat ihn in den Rücken. Er erlitt leichte Verletzungen. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Jahnplatz.

Der Täter soll rund 180 cm groß und stämmig sein sowie ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er trug eine weiße Jacke und eine Jeans.

Die Begleiter sollen zwischen 175 cm und 180 cm groß sein und eine schmale Statur haben. Sie wurden ebenfalls als südländisch aussehend beschrieben. Sie trugen schwarze Jacken und Jeans.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu der Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell