POL-BI: Dreister Diebstahl aus Lkw

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Betrüger versuchen immer wieder Beute zu machen. Jedoch gerieten "Falsche Polizisten" am Donnerstag, 04.01.2024, im Stadtgebiet an aufgeweckte Bielefelder und blieben erfolglos. Ein Bielefelder erhielt gegen 10:30 Uhr einen Anruf von einem Mann, der behaupteten Kriminalkommissar zu sein. Er erklärte, dass in der Nachbarschaft des Bielefelders Raub- und Diebstahlstaten ...

