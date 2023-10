POL Schwaben Nord: Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - BAB 8 / AS Adelsried-Zusmarshausen / FR Stuttgart - Am Samstag (28.10.2023) gegen 10.30 Uhr brannte ein Lkw auf der Autobahn komplett aus. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung München wurde gegen 11.15 Uhr aufgehoben. Die Sperre in Richtung Stuttgart konnte erst gegen 21.15 Uhr aufgehoben werden. ...

