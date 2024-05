POL-DH: --- Stuhr - Erneuter Zeugenaufruf nach Todesfall

Diepholz (ots) - Am Samstag, 11.05.24, gegen 01.30 Uhr kam es am Gut Varrel während der Veranstaltung "Varrel@Night" zum Einsatz eines Rettungswagens. Die Hintergründe zu diesem Einsatz sind noch unklar. Ein 25-jähriger Bremer wurde kurz behandelt, verließ später aber zusammen mit einem Freund gegen 02.30 Uhr die Veranstaltung. Am nächsten Tag wurde der 25-Jährige leblos in seiner Wohnung in Bremen gefunden. Eine ...

