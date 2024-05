Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 18.05.2024

Diepholz (ots)

Lembruch / Diepholz - Abflammen von Unkraut verursacht Brände

Am Freitag, um 14:15 Uhr, entzündete sich beim Abflammen von Unkraut in der Hagenstraße in Lembruch zunächst eine Hecke. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Carport über. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am Samstag, um ca. 11:45 Uhr, in der Straße Kohlhöfen in Diepholz. Auch hier geriet eine Hecke in Brand, weil im angrenzenden Bereich Unkraut verbrannt wurde. Der Schwelbrand konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Handfeuerlöscher in Schach gehalten werden. Die Kollegen der Feuerwehr waren kurz darauf zur Stelle und löschten den Brand endgültig ab.

Sulingen - Diebstahl mehrerer Quads

Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 16.05.2024, 16:30 Uhr, bis Freitag, den 17.05.2024, 14:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Motorradfachgeschäft in der Diepholzer Straße in Sulingen. Hierbei wurden mehrere Quads, welche in einem nebenstehenden Lager aufbewahrt wurden, entwendet. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 60.000 EUR. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen, Tel.: 04271 9490, in Verbindung zu setzen.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, beschädigte eine 70- jährige Pkw- Führerin in der Straße Handwerkerhof beim Ein/Ausparken einen geparkten Pkw und beabsichtigte, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Durch einen Zeugen konnte diese daran gehindert werden. Sie gab im weiteren Verlauf falsche Personalien an. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Ein 84-jähriger Pkw- Führer beabsichtigte am Freitag, gegen 09:00 Uhr, in der Bremer Straße in einen Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah er einen 45- jährigen Pkw- Führer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von ca. 7000 Euro entstand.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, um 10:45 Uhr, belud eine 66-jährige Frau in der Sulinger Straße ihren geparkten Pkw und ließ dafür eine Fahrzeugtür des Pkws offenstehen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Pkw gegen die geöffnete Tür. Ohne sich um dem entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer von der Örtlichkeit in Fahrtrichtung Ortsmitte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen blauen Pkw der Marke Ford gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04252/938250 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell