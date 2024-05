BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) - Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main haben Beamte der Bundespolizei am Sonntag einen 31-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der in der vergangenen Woche zwei Reisende jeweils an abfahrbereiten ICE-Zügen im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen hatte. Neben einem Rucksack, mit persönlichen Gegenständen hatte der Mann einem Reisenden das Handy gestohlen. Aufgrund vorliegender Fahndungsfotos ...

