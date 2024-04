Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Diebstählen im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main haben Beamte der Bundespolizei am Sonntag einen 31-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der in der vergangenen Woche zwei Reisende jeweils an abfahrbereiten ICE-Zügen im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen hatte. Neben einem Rucksack, mit persönlichen Gegenständen hatte der Mann einem Reisenden das Handy gestohlen. Aufgrund vorliegender Fahndungsfotos hatten eine Streife der Bundespolizei den Mann erkannt und festgenommen. Danach wurde er zur Wache gebracht, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Zu den Diebstählen sowie dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände wollte sich der Mann nicht äußern. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.

