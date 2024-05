Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Diebstahl aus Handtasche - Drebber, Unfall durch Sekundenschlaf - Stuhr, Fahrerin bei Unfall verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl aus Handtasche

Beim Einkaufen haben am Mittwoch gegen 17.30 Uhr Unbekannte einer 75-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Die Seniorin war beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Bismarckstraße, als ihr das Portemonnaie entwendet wurde. Der Dieb entnahm das Bargeld und legte das Portemonnaie anschließend in ein Warenregal. Eine Verkäuferin fand es und gab es der Seniorin zurück. Alle Papiere waren noch da, nur das Bargeld fehlt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Drebber - Sekundenschlaf

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Fahrt von Aschen nach Drebber in der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Als Grund gab der Fahrer gegenüber der Polizei an, durch eingenommene Medikamente kurz eingenickt zu sein (Sekundenschlaf). Der 52-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 11000 Euro.

Hüde - Pedelec-Fahrer verletzt

Bereits am Montag, 13.05.24, ist gegen 14.00 Uhr ein 59-jähriger Fahrer eines Pedelecs bei einem Sturz in der Straße "Marler Fladder" verletzt worden. Der 59-Jährige war in einer Rechtskurve einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen, von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Der Fahrer des Pkw fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und natürlich auch den Pkw-Fahrer, sich unter Tel. 05443 / 203440, zu melden.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 15.00 und 16.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "An der Brake" eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Haustür ins Haus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume, bevor sie mit entwendetem Bargeld unerkannt flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Vorfahrt missachtet

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin hat am Mittwoch gegen 08.20 Uhr beim Einbiegen aus der Zeppelinstraße in die Straße Stuhrbaum nicht auf die Vorfahrt geachtet und ist mit dem Pkw einer 46-jährigen Fahrerin kollidiert. Die 46-Jährige befuhr die Straße Stuhrbaum in Richtung Bremen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 12000 Euro.

