Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Jugendliche entwenden Pkw - Weyhe, Auseinandersetzung unter Jugendlichen am Bahnhof - Bassum, Wasserschaden vorgetäuscht ---

Diepholz (ots)

Barnstorf und Bassum - Pkw nach Diebstahl aufgefunden

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr haben drei zunächst Unbekannte einen Pkw Audi Q7 von einem Betriebshof in der Robert-Bosch-Straße in Barnstorf entwendet. Nach Auswertung der Videoüberwachung war schnell klar, drei bekannte Jugendliche im Alter von 12, 15 und 16 Jahren haben den Pkw, dessen Schlüssel im Fahrzeug lag, entwendet. Im Laufe des Abends fand ein Jäger in Bassum-Nordwohlde den stark beschädigten Pkw Audi in einem Waldstück. Auch die drei Jugendlichen konnte er antreffen. Die hinzugerufene Polizei übernahm die Drei und brachte sie nach Barnstorf zu den Erziehungsberechtigten zurück. Die Drei gaben den Diebstahl zu, machten aber zu den Gründen keine Angaben.

Eydelstedt - Kind fährt gegen Pkw

Am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr ist ein Kind in der Straße Im Felde mit dem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw Mercedes gefahren. Das Kind wurde augenscheinlich nicht verletzt und flüchtete von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei bittet das Kind bzw. seine Eltern und natürlich auch Zeugen, sich unter Tel. 05442 / 804770, zu melden.

Wetschen - Brand

In der Nacht zum Mittwoch gegen 00.00 Uhr geriet in einem Betrieb Im Gewerbegebiet eine Sägemaschine in Brand. Auch eine Absauganlage fing Feuer. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. Zwei Mitarbeiter der Firma erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Der entstandene Schaden ist noch unbekannt. Auch die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei hat nach den Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt.

Sulingen - Körperverletzung und Fahrraddiebstahl

Ein 20-jähriger Sulinger hat am Dienstagnachmittag in Sulingen zunächst im Freibad für Unruhe gesorgt und einen 15-Jährigen verletzt. Anschließend entwendete er vom Parkplatz des Freibades ein unverschlossenes Fahrrad. Zeugen beobachteten den Diebstahl und informierten die Polizei. Der 20-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch das Fahrrad befand sich dort. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher. Den 20-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren.

Bassum - Hausbewohnerin überrumpelt

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr haben zwei Unbekannte an der Haustür einer 83-Jährigen in Osterbinde, Neue Straße, einen angeblichen Wasserschaden im Keller vorgetäuscht. Als die Frau mit einem Täter in den Keller ging, durchsuchte der zweite Täter die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck. Anschließend verließen beide Männer das Haus zu Fuß. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bassum - Brand einer Grillhütte

Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache in der Nienburger Straße eine Grillhütte in Brand. Das Feuer griff zum Teil auf die danebenstehende Stallung und Maschinenhalle über. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Neben der Ursache ist auch der Schaden noch unbekannt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

Weyhe - Auseinandersetzung am Bahnhof

Am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr trafen sich zwei Gruppen Jugendlicher / Heranwachsender (Alter von 14 bis 20 Jahren) in Kirchweyhe am Bahnhof, um, wie sie später Angaben, einen Streit zu schlichten. Hierbei kam es erneut zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen. Die Polizei konnte die ihnen nicht ganz unbekannten Jugendlichen im Nahbereich antreffen. Im Rahmen der Personalienfeststellungen stellte die Polizei u.a. einen Teleskopschlagstock sicher. Nachdem die Polizei mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz, eingeleitet hatte, erhielten alle Beteiligten einen Platzverweis. Alle Minderjährigen wurden an die Eltern übergeben.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz mehrerer Einzelhändler an der Seckenhauser Straße wurde gestern zwischen 11.00 und 12.20 Uhr ein Pkw Mitsubishi beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den vor dem KiK-Markt abgestellten Pkw an der gesamten rechten Seite. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Pkw Mitsubishi entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

