Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Diebstahl einer Baumaschine - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (08.05.2024) 16:30 Uhr und Freitag (10.05.2024) 08:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Baumaschine von einer Großbaustelle in der Römerstraße in Eltingen entwendet. Es handelte sich um eine elektrische Sickenmaschine mit einem Gewicht von circa 70 Kilogramm. Die Maschine dient dem Bilden von Ausbuchtungen auf Blech. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 3.200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

