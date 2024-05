Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bundesautobahn 8/Stuttgart-Möhringen: Verkehrsbeeinträchtigung durch Bergungsmaßnahmen - Abschlussmeldung

Ludwigsburg (ots)

Wie wir um 10.35 Uhr berichteten, kam es am Freitagvormittag (10.05.2024) auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Flughafen und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu Verkehrsbeeinträchtigungen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5776164).

Ein 26 Jahre alter Lkw-Lenker war gegen 7.40 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen unterwegs. Der Versuch, nach links auf die Durchgangsfahrbahn zu wechseln, scheiterte, da dort ein weiterer Lkw fuhr. Mutmaßlich, da der junge Fahrer daraufhin gegenlenkte, geriet er nach rechts in den Grünstreifen und kam dort zum Stehen. Von dort aus war es dem 26-Jährigen nicht möglich, mit dem Lkw wieder auf die Autobahn zu gelangen, sodass ein Abschleppdienst angefordert werden musste. Letztlich musste der Sattelzug mithilfe eines Krans wieder auf die Fahrbahn manövriert werden. An dem Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Der Beschleunigungsstreifen musste durchgängig, der rechte Fahrstreifen für den Zeitraum der Bergung mithilfe des Krans gesperrt werden. Kurz vor 13 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der 26 Jahre alte Lkw-Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen.

