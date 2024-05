Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (09.05.2024) versuchten drei bislang unbekannte Personen gegen 00:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Warmbronner Straße in Magstadt aufzubrechen. Es handelte sich um zwei Männer sowie eine Frau. Als eine Zeugin hierauf aufmerksam wurde, flüchtete die Gruppe vom Tatort. Kurze Zeit später kehrte einer der Täter zum Tatort zurück und versuchte erneut den Automaten aufzubrechen. Der Aufbruch des Zigarettenautomaten gelang nicht, es entstand lediglich Sachschaden durch die Aufbruchsversuche. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

