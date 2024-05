Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt zurückgelassen - Zeugen gesucht

Am Donnerstag (09.05.2024) kam es gegen 17:10 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 83-jähriger Fahrradfahrer befuhr ordnungsgemäß den Fahrradweg der Böblinger Straße in Fahrtrichtung Dresdner Straße, als ihm ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegenkam. Dieser touchierte den 83-Jährigen beim Vorbeifahren, so dass dieser zu Boden stürzte und schwer verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

