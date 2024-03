Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/Einkaufstasche aus Fahrradkorb gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine Einkaufstasche samt Inhalt, Geldbörse und Handy, haben Unbekannte am Montag (25.03.) um kurz vor 18 Uhr aus einem Fahrradkorb vor dem Aldi-Markt gestohlen. Eine 81-jährige Dülmenerin hatte ihre Tasche nach dem Einkauf in dem Fahrradkorb ihres Rades abgestellt, als sie von einer ihr unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt wurde. Die Frau zeigte ihr etwas auf einem Handy und erkundigte sich nach einem bestimmten Geschäft. Im Augenwinkel konnte die Dülmenerin noch einen Mann wahrnehmen, der an ihrem Fahrrad vorbeilief. Plötzlich lief die Unbekannte davon und stieg in einen schwarzen Kleinwagen, der von einem Mann gefahren wurde. Da stellte sich den Diebstahl ihrer Einkaufstasche fest. Personenbeschreibung: weiblich, ca. 50 Jahre alt, ca. 160-165 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, korpulente Figur, sprach gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

