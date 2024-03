POL-COE: Kreis Coesfeld/Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik

Coesfeld (ots) - In einem Zeltpavillion auf einem Bauernhof in der Bauerschaft Masbeck haben Unbekannte am Sonntag (24.03.) eine Geldkassette aufgebrochen und einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. In der Kassette wird Geld aus dem Verkauf von gefärbten Eiern aufbewahrt. Die Tatzeit liegt zwischen 18.00 und 22.00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140. Rückfragen ...

