Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam zu einem Hausfriedensbruch in Haselünne am Lahrer Weg. Bislang unbekannte legten Hühnerknochen auf ein dortiges Grundstück. Möglicherweise sollte der Hund der Anwohnerin von den Knochen fressen und so Gefahr laufen, sich zu verletzten. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

