Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Otterstadt (ots)

Am 13.04.2024, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Huttenstraße in Otterstadt ein Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr zwischen einem 72-jährigen Motorradfahrer und einer 58-jährigen PKW-Fahrerin kam der Motorradfahrer zu Fall, zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Laut dem Motorradfahrer habe die gegnerische Fahrerin die Kurve geschnitten, sodass er ausweichen musste. Die PKW-Fahrerin äußerte gegenüber der Polizei, dass der Motorradfahrer sich erschrocken und dadurch gestürzt sei. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen (Tel. 06232/1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de).

