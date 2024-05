Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Auspuff abgesägt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (21.04.2024) 20:00 Uhr und Dienstag (07.05.2024) 06:00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in Sindelfingen ihr Unwesen. Die Unbekannten machten sich an einem im Dachsklingenweg geparkten Renault zu schaffen, sägten einen Teil des Auspuffes ab und entwendeten mutmaßlich den im Fahrzeug verbauten Katalysator. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 6970 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

