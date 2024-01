Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrzeugkorso mit einer Gesamtlänge von 2,5 km Länge - Wall wurde zweimal umrundet

Dortmund (ots)

Am heutigen Tag (12.1.) fand in der Dortmunder Innenstadt eine Versammlung in Form eines Autokorsos statt.

An diesem Korso nahmen rund 158 Fahrzeuge (darunter Traktoren, LKW und PKW) teil. Der Aufzug begann gegen 13:20 Uhr im Bereich des Remydamm und endete gegen 16:05 Uhr in Dortmund auf der Ruhrallee. Dabei wurde der Wall zweimal umrundet. Der Korso hatte eine Gesamtlänge von rund 2,5 km Länge.

Vor Ort gab der Versammlungsleiter bekannt, dass sich während des Aufzugs bereits Fahrzeuge aus dem Korso entfernen wollen. Der Streckenverlauf wurde aus diesem Grund vor dem Start angepasst. Der Wall wurde dabei entgegen der Planung andersherum befahren. Durch die Nutzung des Außenwalls anstelle des Innenwalls konnten Fahrzeuge den Korso jederzeit verlassen.

Trotz der deutlichen Erkennbarkeit der Traktoren traten immer wieder Personen zwischen die Fahrzeuge. Dadurch blieben diese stehen und der Aufzug riss stellenweise ab. Die Polizei führte in diesem Zusammenhang Gespräche mit den Passanten.

Ein Traktor hatte im Bereich Rheinische Straße einen technischen Defekt und nahm nicht weiter an der Versammlung teil.

Es kam zu temporären Verkehrsstörungen auf der Strecke des Korsos.

