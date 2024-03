Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Verletzten

Olsberg (ots)

Am Mittwoch kam es in Olsberg kurz nach 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 20jähriger Mann aus Hagen befuhr die Landstraße 742 von Wulmeringhausen in Richtung Olsberg. Im Bereich der Einmündung zur B 480 kollidierte er mit einem Pkw eines 23-Jährigen aus Bad Berleburg. Hierbei wurden beide Pkw-Führer sowie ein 21jähriger Beifahrer zum Teil schwer verletzt. Rettungskräfte waren im Einsatz und verbrachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme zum Teil voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell