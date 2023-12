Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Angriff mit Faustschlag in der Fußgängerzone von St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstagmittag, 09.12.2023, gegen 13:15 Uhr, kam es in der Fußgängerzone von St. Ingbert, unmittelbar vor der Kirche St. Engelbert, zu einer Körperverletzung. Ein zwischenzeitlich ermittelter 35-Jähriger schlug einen 43-Jährigen, im Zuge eines Streites zu Boden. Der Täter wollte anschließend weiter auf den Geschädigten Einwirken, wurde allerdings durch zwei couragierte Frauen, eine 47-Jahre alt aus Spiesen-Elversberg, die andere 40-Jahre alt aus St. Ingbert, von weiteren Handlungen entschieden abgehalten. Der Täter und seine Begleiterin flüchteten anschließend in Richtung Poststraße. Durch den Einsatz der beiden o.g. Frauen wurden weitere Verletzungen bei dem Geschädigten verhindert. Sie leisteten anschließend erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Geschädigte wurde leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus, zur weiteren Behandlung gebracht. Der Täter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

