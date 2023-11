Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Gaststätte - Polizei erwischt Täter auf frischer Tat

St. Ingbert (ots)

In der Nacht des 27.11.2023 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Rentamtstraße in St. Ingbert. Der 24-jährige Täter war hierbei in das Gebäude eingestiegen und hatte es offenbar auf Bargeld abgesehen. Da die Gaststätte videoüberwacht wird, hatte der Inhaber noch während der Tatausführung die Polizei alarmiert. Diese erschien nur wenige Augenblicke später und konnte den Einbrecher kurze Zeit später beim Verlassen des Gebäudes vorläufig festnehmen.

Bei dem Täter handelte es sich um eine polizeibekannte Person, welche in der Vergangenheit schon mehrfach in ähnlich gelagerten Fällen in Erscheinung getreten war. Weitere Ermittlungen folgen.

