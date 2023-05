Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Boisheim

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Am Montagnachmittag, 22. Mai 2023 um 15:15 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof Boisheim einen 43-jährigen Polen nach der Einreise aus den Niederlanden mit dem Regionalexpress RE 13. Ein Datenabgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Oldenburg mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 750 EUR bezahlen oder eine 15-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei ihn zum Haftantritt die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen ein, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

