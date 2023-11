POL-IGB: Unfallgeschädigter gesucht

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am 23.11.2023 kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Pkw-Brand auf einem Parkplatz in der Pfarrgasse, nahe der Dammstraße, in St. Ingbert. Hier stand ein grauer Golf 4, mit HP-Kreiskennzeichen, offensichtlich in Brand, so die Mitteilung eines Passanten über Notruf. Die unverzüglich hinzugerufene freiwillige Feuerwehr St. Ingbert hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Trotzdem war das Fahrzeug total ...

mehr