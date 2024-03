Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kiloweise Drogen sichergestellt, Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Sundern, Hochsauerlandkreis (ots)

Am vergangenen Donnerstag gelang der Polizei im Hochsauerland wieder ein Schlag gegen die Drogenszene. Zivile Beamte der Kriminalpolizei beobachteten den Handel mit Betäubungsmitteln. Als sie den Drogenverkäufer kontrollieren wollten, versuchte der 30-Jährige aus Sundern zu fliehen. Die Beamten überwältigten ihn. Er hatte einen vierstelligen Betrag Bargeld und noch weitere Drogen dabei. Die Polizisten nahmen den 30-jährigen Sunderner vorläufig fest und durchsuchten im weiteren Verlauf seine Wohnung. Dort fanden sie die unterschiedlichsten Drogen in hoher Menge. Jeweils mehrere hundert Gramm Amphetamin, Marihuana und MDMA wurden sichergestellt. Insgesamt liegt die Menge dieser sichergestellten Drogen im Kilobereich. Dazu kommt eine vierstellige Anzahl an Ecstasy Pillen sowie Haschisch und Crystal Meth. Die Beamten fanden nicht nur gebrauchsfertige Drogen, sondern auch Amphetaminöl, ein Rohstoff zur Herstellung von Amphetamin. Der 30-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell