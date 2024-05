Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Mann beleidigt Mitglieder eines Aktionsbündnisses und droht ihnen Prügel an ---

Diepholz (ots)

Die Polizei konnte einen 40-jährigen Syker ermitteln, der in den zurückliegenden Wochen zweimal Mitglieder des "Aktionsbündnisses Syke - weltoffen und bunt" beleidigt hat und ihnen auch Prügel angedroht hat.

Die Mitglieder hatten am 11.05.24 und am 18.05.24 einen Wahlwerbestand auf dem Syker Wochenmarkt in der Hauptstraße aufgebaut und betreut. Am 11.05.24 und am 18.05.24 gegen 11.00 Uhr erschien der 40-Jährige mit seinem Fahrrad, beleidigte die Standbetreuer u.a. als Kriegstreiber und drohte ihnen Prügel an. Dann stieg er wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon.

Aufgrund eines Fotos und mehrerer Hinweise konnte die Polizei den 40-jährigen Syker ermitteln, der bislang nicht in Erscheinung getreten ist. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein und führte eine Gefährderansprache durch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell