Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schwelbrand im Container++Radfahrerin angefahren++Radfahrerin angefahren++Rollerfahrer stirbt bei Unfall - Unfallfahrer flüchtet vom Unfallort//Korrektur der Telefonnummer+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schwelbrand im Container+ Thedinghausen. In einem Abfallcontainer im Morsumer Eschweg im Ortsteil Morsum geriet am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache Dämmmaterialien in Brand. Der Container wurde für Abfallmaterialien von einem Gebäuderückbau genutzt. Die Feuerwehr Morsum löschte den Schwelbrand, ein Schaden an dem Container entstand nicht.

Da ein Teil der Materialien krebserregende Stoffe enthielt, musste der Container zunächst zu einem Abfallhof gebracht werden und wurde dort vollständig von der Feuerwehr gelöscht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Hinweise zu der Brandentstehung können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrerin angefahren+ Lilienthal. Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es an der Einmündung des Truperdeich in die Lilienthaler Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 78-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 71-jähriger Fahrer eines Mazda wollte auf die Lilienthaler Allee abbiegen. An der Ampel bremste er sein Fahrzeug nicht stark genug ab und stieß mit der 78-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, welche die Fahrbahn überquerte. Die 78-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

+Rollerfahrer stirbt bei Unfall - Unfallfahrer flüchtet vom Unfallort//Korrektur der Telefonnummer+ Osterholz-Scharmbeck. Heute Morgen gegen 04.45 Uhr kam es auf der Bremer Heerstraße im Bereich Feldhorst zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 61-Jähriger verstarb. Der unbekannte Unfallfahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte im Verlauf allerdings gestellt werden.

Ersten Informationen zufolge war der 61-Jährige mit seinem Roller auf der L135 in Richtung Bremen unterwegs. Ein zunächst unbekannter Fahrer eines Chrysler war ebenfalls in Richtung Bremen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den Rollerfahrer und fuhr auf den Roller auf. Dieser verkeilte sich in der Motorhaube des Chrysler. Durch den Aufprall wurde der 61-Jährige in den Seitenraum in einen wasserführenden Graben geschleudert und verstarb am Unfallort.

Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Fahrer des Pkw zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung und nach ersten Ermittlungen zum flüchtigen Unfallfahrer konnte ein 42-jähriger Mann aus Osterholz aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde bei ihm eine Beeinflussung von Drogen und Alkohol festgestellt. Daraufhin musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Bremer Heerstraße war für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben der polizeilichen Spurensicherung war auch ein Gutachter für die Rekonstruktion des Unfallhergangs eingesetzte. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Verden wurde eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache veranlasst. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Sperrung der Bremer Heerstraße wird voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder Personen, die fußläufig im Bereich der Unfallstelle unterwegs waren, geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden. Auch Ersthelfer werden gebeten, sich zu melden, da sie ebenfalls mögliche Zeugen sind und zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können.

