Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz von Sonntag, 14.04.2024

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Mehrere Einbrüche im Bereich Ritterhude

+++ Zeugen gesucht +++

Ritterhude - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen Gartenschuppen in der Straße Lehmbarg ein, indem sie die Schließvorrichtung des Schuppens aufhebelten und anschließend zwei Fahrräder entwendeten.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in einem Kleingarten in der Osterhagener Straße. Dort verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Parzelle und entwendeten aus dem Inneren u.a. Getränke und Solarlampen.

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr verschafften sich mindestens drei unbekannte Täter auf noch unbekannte Weise Zugang zu einem Klassen- und Werkraum des Schulzentrums Moormannskamp und durchsuchten diese. Im Anschluss verunreinigten die Täter die Räumlichkeiten mit Lebensmitteln. Ob die Täter etwas gestohlen haben, wird noch geprüft. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

In allen drei Fällen entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.

Landkreis Verden

Fahren ohne Führerschein

Achim - Am Samstag, gegen 20:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel im Bereich Achim auf der A27 einen Transporter Daimler-Benz. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der 35-jährige Fahrzeugführer aus Oldenburg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Auch gegen den 32-jährigen Halter aus dem Raum Salzgitter wird ermittelt, da er die Fahrt zugelassen hatte.

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Achim - In der Samstagnacht kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim einen Pkw VW in der Straße Holzbaden. Der Fahrzeugführer stand hierbei deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 3 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Motorradfahrer schwer verletzt

Achim - Am Samstagnachmittag kam es in Achim-Baden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kradfahrer. Eine 40-jährige Frau aus Langwedel beabsichtigte, von der Straße Badener Holz auf die K 23 in Richtung Achim abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten 57-jährigen Kradfahrer aus Achim, der mit seinem Motorrad die K 23 in Richtung Posthausen befuhr. Es kam zum Zusammenprall, wobei der Kradfahrer stürzte und sich dabei schwer verletzte. Während der Kradfahrer in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht wurde, mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es kam im Einmündungsbereich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Geschätzter Sachschaden: 5000 Euro.

