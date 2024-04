Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz von Samstag 13.04.2024

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Holzschuppen aufgebrochen

Ritterhude - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Lesumstoteler Straße in Ritterhude zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Der unbekannte Täter begab sich auf das Privatgrundstück und brach dort die Eingangstür eines Holzschuppens auf. Aus dem Inneren des Schuppens wurde nichts entwendet. Schließlich wurde auch der Briefkasten aufgebrochen. Auch hier wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Versuchter Einbruch

Schwanewede - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen 22:00 und 01:30 Uhr im Ziegeleiweg in Schwanewede-Meyenburg zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Der unbekannte Täter machte sich an der Terrassentür zu schaffen und versuchte diese aufzubrechen. Dieses Vorhaben scheiterte, zu einer weiteren Tatausführung kam es nicht, sodass auch kein Diebesgut erlangt wurde. An der Terrassentür entstand geringer Sachschaden.

Bodenverunreinigung durch Hydrauliköl

Ritterhude - Auslaufendes Hydrauliköl aus einem abgestellten Radlader verursachte am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr einen größeren Einsatz in der Bahnhofstraße in Ritterhude. Auf dem dortigen Schotterplatz befand sich ein Radlader, der eine größere Menge an Hydrauliköl verlor. Das Öl sickerte ins Erdreich und verunreinigte dieses erheblich. Unter Beteiligung der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr und der Unteren Wasserbehörde wurde schließlich eine Fachfirma mit der Entsorgung des verunreinigten Erdreiches beauftragt. Der Firmenmitarbeiter muss sich nun wegen dieser Bodenverunreinigung verantworten. Die Schadenshöhe dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Radfahrerin leicht verletzt

Lilienthal - Am Freitagmittag kam es gegen 13:20 Uhr im Einmündungsbereich Trupermoorer Landstraße / Moorhauser Landstraße in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 43-jähriger Bremer mit seinem Pkw die Trupermoorer Landstraße in Richtung Moorhauser Landstraße. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, nach rechts in Richtung Ritterhude abzubiegen. Dabei übersah er eine bevorrechtigte 55-jährige Radfahrerin, die den Einmündungsbereich überquerte. Die Radfahrerin wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Landkreis Verden

Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer

Dörverden - Am Freitagabend wurde ein 30-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw durch die Polizei aus Verden kontrolliert. Der Fahrzeugführer ist zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde einbehalten und der Verkehrsteilnehmer musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Brand in einem Mehrparteienhaus

Langwedel - Am frühen Samstagmorgen kam es in Langwedel in der Feldstraße zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Brand in der Küche im Erdgeschoss entstanden. 4 Personen sind durch den Rauch leicht verletzt worden. Die Brandursache ist nach derzeitigem Stand noch unklar. Der Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Feldstraße musste für die Lösch- und Bergungsarbeiten für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

+++Zeugen gesucht+++ Einbruch in Wohnhaus

Thedinghausen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in einem Wohnhaus in der Verdener Straße in Morsum. Hierbei hebelten die unbekannten Täter an mehreren Türen und Fenstern, bis sie schließlich in das Objekt gelangen konnten. Hier wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchwühlt. Wie hoch der Sachschaden ist kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend geklärt werden.

Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim (04202 996-0) zu melden.

