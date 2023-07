PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in Hofheim festgenommen +++ Unbekannte steigen in Tennisclub ein +++ Im Auto bespuckt und geschlagen +++ Wohnungseinbruch in Eschborn +++ Fußgänger in Innenstadt angefahren

Hofheim (ots)

1. Einbrecher in Hofheim festgenommen,

Hofheim, Seilerbahn, Samstag, 22.07.2023, 03:20 Uhr

(da)Am Samstag gelang der Polizei in Hofheim die Festnahme eines Einbrechers. Gegen 03:20 Uhr löste die Alarmanlage einer Apotheke in der Straße "Seilerbahn" aus. Grund dafür war ein 29-jähriger Mann, der gewaltsam in die Filiale eingedrungen war. In der Apotheke nahm er diverse Arzneimittel und Kosmetika an sich, bevor er die Flucht ergriff. Bei seiner Flucht wurde er jedoch von der Polizei beobachtet, die die Verfolgung aufnahm und den Mann in der Nähe des Bahnhofs festnehmen konnte. Der Einbrecher wurde zur Polizeistation Hofheim gebracht und seine Beute sichergestellt.

2. Unbekannte steigen in Tennisclub ein, Schwalbach, Am Erlenborn, Sonntag, 23.07. 04:00 Uhr

(da)Ein Tennisclub in Schwalbach war am Sonntagmorgen das Ziel von Einbrechern. Gegen 04:00 Uhr morgens suchten bislang unbekannte Täter das Vereinsheim in der Straße "Am Erlenborn" auf. Dort angekommen, warfen sie mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Im Inneren waren sie dann weniger erfolgreich. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie lediglich einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Sachschaden dürfte deutlich höher liegen. Die beiden Männer wurden bei der Tat von der Videoüberwachung des Tennisclubs gefilmt. Sie waren dunkel gekleidet und ihre Gesichter vermummt, einer trug eine schwarze Jacke mit grauer Kapuze und einem gelblichen Emblem auf der linken oberen Seite. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Im Auto bespuckt und geschlagen,

Hofheim, Lorsbach, Alt Lorsbach, Samstag, 22.07.2023, 11:15 Uhr

(da)In Lorsbach ist am Samstag ein Autofahrer bespuckt und ins Gesicht geschlagen worden. Der 25-Jährige war mit seinem Porsche in Hofheim-Langenhain unterwegs. Dort sei es bereits zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Fahrer eines dunklen Pkw, vermutlich eines Opel Astra, gekommen. Der 25-Jährige sei daraufhin nach Lorsbach weitergefahren und habe in Alt-Lorsbach an der dortigen Bahnschranke anhalten müssen. Hier sei plötzlich der Unbekannte vor seiner Fahrertür aufgetaucht, habe ihn gezielt durch das offene Fenster ins Gesicht geschlagen und angespuckt und sei dann zu Fuß in Richtung der Straße "Am Hang" geflüchtet. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 23-24 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlaksiger Statur gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen kurzen Hose mit Eintrach-Frankfurt Emblem, einem schwarzen T-Shirt und weißen Turnschuhen. An der linken Wade konnte der Geschädigte eine faustgroße Tätowierung erkennen. Der Mann sei zuvor in Begleitung einer blonden, schlanken Frau gewesen, die auf dem Beifahrersitz des dunklen Pkw gesessen haben soll. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den beschriebenen Mann in Hofheim-Langenhain oder Lorsbach gesehen oder kann sonst Hinweise in diesem Zusammenhang geben? Ihre Hinweise werden unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

4. Wohnungseinbruch in Eschborn,

Eschborn, Zeppelinstraße, Freitag, 21.07.2023, 11:00 Uhr bis Sonntag, 23.07.2023, 16:00 Uhr

(da) Aus einer Wohnung in Eschborn haben Unbekannte am Wochenende Schmuck gestohlen. Dies mussten die Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnung in der Zeppelinstraße am Sonntagnachmittag feststellen. In ihrer Abwesenheit hatten die Einbrecher zunächst die Eingangstür aufgehebelt und dann in der Wohnung Schränke und Schubladen durchsucht. Die Diebe flüchteten unerkannt, nachdem sie hochwertigen Schmuck gefunden und an sich genommen hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Spielautomaten in Bar aufgebrochen,

Hofheim, Hauptstraße, Montag, 24.07.2023, 00:30 Uhr

(da) Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in eine Bar eingebrochen. Gegen 00:30 Uhr drangen die Einbrecher in das Innere der Bar in der Hauptstraße ein. Dort begaben sie sich zu Spielautomaten und brachen diese in rabiater Art und Weise auf, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Mit dieser Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Autodieb in Liederbach verscheucht,

Liederbach, Niederhofheim, Höchster Straße, Samstag, 22.07.2023, 01:50 Uhr

(da) Der Besitzer eines Kleinbusses in Liederbach hat am Samstag einen Dieb in in die Flucht geschlagen. Gegen 01:50 Uhr bemerkte der Liederbacher in der Höchster Straße einen Mann, der sich im Inneren seines Kleinbusses zu schaffen machte. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Kelkheim, nahm jedoch zuvor noch ein Elektrogerät aus dem Fahrzeuginneren an sich. Der Dieb konnte als männlich, ca. 1,80 m groß, mit blauer Jeans und weißem Oberteil beschrieben werden. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

7. Fußgänger in Innenstadt angefahren,

Hofheim, Kirschgartenstraße / Am Untertor, Freitag, 21.07.2023, 20:00 Uhr

(da) Am Freitag ereignete sich in der Hofheimer Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem BMW die Straße "Am Untertor". Als er in die Kirschgartenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der sich ebenfalls in der Straße "Am Untertor" befand und die Kirschgartenstraße überqueren wollte. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell