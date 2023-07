Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Mauerstraße, Freitag, 20.07., 17:30 Uhr bis Freitag, 20.07., 19:10 Uhr

Northeim(mho)

In der oben genannten Zeit kam es in der Mauerstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw Mazda eines 48-jährigen Mannes aus Northeim. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne die Feststellung seiner Person oder seiner Beteiligung zu ermöglichen.

An dem Mazda entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell