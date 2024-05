Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 26.05.2024

Diepholz (ots)

Hemsloh - Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Am 25.05.2024 gegen 23:05 Uhr meldete die 65-jährige Ehefrau ihren 71-jährigen Ehemann als vermisst. Dieser habe die gemeinsame Wohnanschrift in Hemsloh gegen 18:45 Uhr verlassen und sei bislang nicht zurückgekehrt. Eine eigenständige Suche nach dem Vermissten habe nicht zum Auffinden geführt. Der Vermisste sei körperlich eingeschränkt, weswegen eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte. Eine durch Polizei und Feuerwehr groß angelegte Suche, auch unter dem Einsatz einer Drohne, verlief vorerst negativ. Letztlich konnte der Vermisste am darauffolgenden Morgen durch ein Mitglied der Feuerwehr in der Nähe eines Waldstückes wohlauf angetroffen und zu seiner Wohnanschrift zurückgeführt werden.

Neuenkirchen bei Bassum - Sachbeschädigungen an zwei Pkw - Zeugen gesucht In Neuenkirchen im Schrägweg kam es im Zeitraum vom Freitag, 24.05.2024, 20:00 Uhr bis zum Samstag, 25.05.2024, 09:00 Uhr zu Sachbeschädigungen an zwei Pkw, die auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellt waren. An einem BMW wurden von einem unbekannten Täter die vier Reifen zerstochen und der Lack mit einem unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Allein hier wird die Schadenshöhe auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der ebenfalls dort abgestellte Nissan eines weiteren Geschädigten wurde auf der rechten Seite durch den unbekannten Täter beschädigt Auch hier wurde der Lack zerkratzt. Es wird eine Schadenshöhe von etwa 1.000 Euro angenommen. Zeugen zur Tat oder dem Täter werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Bassum

Aus bislang unbekannter Ursache geraten am frühen Samstagabend gegen 18:30 Uhr am Bahnhof in Bassum ein 22jähriger Mann aus Bassum und ein 16jähriger Mann aus Ritterhude in Streit. Der Streit endet in einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf beide Kontrahenten mutmaßlich durch ein Messer schwer verletzt werden. Der 16jährige erleidet eine Handverletzung und der 22jährige eine Verletzung am Rücken. Beide Männer werden in ein Bremer Krankenhaus verbracht. Sie befinden sich beide außer Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, die Polizei in Syke hat die Ermittlungen aufgenommen.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell