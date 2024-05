POL-DH: --- Weyhe - Kinder bei Auffahrunfall im Schulbus verletzt

Diepholz (ots) - Stuhr - Polizei nimmt Automaten-Aufbrecher fest In der Nacht zum Montag konnte die Polizei in Stuhr zwei Automatenaufbrecher festnehmen. Ein dritter Täter konnte flüchten. Gegen 01.30 Uhr meldete eine Zeugin, das drei Personen in der Elbestraße an der Einmündung Stuhrer Landstraße mit einem ...

mehr