Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barenburg und Barver - Verkehrsunfälle an Kreuzungen mit Verletzten - Stuhr, Räder von Pkw entwendet ---

Diepholz (ots)

Barenburg - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

In Barenburg, Schlaher Damm, ist am frühen Morgen gegen 05.45 Uhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 59-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Straße Schlaher Damm in Richtung Munterburg. An einer Kreuzung Höhe Haus Nr. 4 übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw des 48-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde die Fahrertür des Pkw erheblich beschädigt und ließ sich nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr musste den eingesperrten, aber nicht eingeklemmten, Fahrer befreien. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erhebliche Sachschaden.

Barver - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

An der Kreuzung Diepholzer Straße / Wagenfelder Straße / Barnstorfer Straße wurde am Donnerstag gegen 13.40 Uhr ein Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der 31-Jährige wollte mit seinem Pkw die Kreuzung von der Wagenfelder Straße Richtung Barnstorf überqueren. Dabei übersah er den Lkw eines 61-jährigen Fahrers, der die Diepholzer Straße in Richtung Sulingen befuhr. Nach der Kollision wurde der Pkw des 31-Jährigen noch gegen den Pkw eines 52-Jährigen geschleudert. Der 31-Jährige musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt werden. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 17000 Euro.

Diepholz - Diebstahl einer Geldbörse

Im ALDI-Verbrauchermarkt in der Mollerstraße wurde am Donnerstag einer 80-jährigen Seniorin die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Seniorin befand sich zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr im Markt um ihre Einkäufe zu erledigen. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch diverse Papiere. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Alle vier Räder entwendet

Von einem Pkw Mercedes haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr alle vier Räder abmontiert und entwendet. Der Unbekannte stellte den Pkw auf Pflastersteine und Bücher, um die Räder abzumontieren. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Diebstahl aus Pkw

Nur 10 Minuten reichten einem Dieb, um aus einem Pkw auf dem Parkplatz am Friedhof in der Hagener Straße eine Handtasche zu entwenden. Die Pkw-Fahrerin hatte gegen 15.50 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz abgestellt und die Handtasche in den Fußraum vor den Beifahrersitz gelegt. Als sie gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, war der Pkw aufgebrochen worden und die Handtasche fehlte. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch mehrere Papiere. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell