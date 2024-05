POL-WAF: Warendorf. Warendorfer flüchtete bei Kontrolle

Warendorf (ots) - Am Freitag, 24.5.2024, 15.15 Uhr riss ein Unbekannter einer Frau auf der Straße Am Bahndamm in Ahlen das Portemonnaie aus der Hand. Die 35-Jährige war zu Fuß vom Bahnhofsvorplatz auf dem Weg zu ihrer Bank an der Moltkestraße unterwegs und hielt die rosa Geldbörse in der Hand. Hinter ihr liefen zwei Männer. Einer der beiden griff nach dem Portemonnaie der Ahlenerin und flüchtete damit in Richtung ...

