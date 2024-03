Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Zu den Alpen/Firmenfahrzeug aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5302883 Ein weiterer Diebstahl von Werkzeugen meldete ein weiterer Geschädigter der Polizei am Montag. Hier brachen Unbekannte im Zeitraum von Sonntag 15 Uhr bis Montag 06.45 Uhr die Schiebetür eines Ford Transit auf. Aus dem Inneren stahlen die Unbekannten mehrere hochwertige Werkzeuge. Aufgrund der Tatbegehung kann von einem Tatzusammenhang mit dem Diebstahl am Wullaweg ausgegangen werden.

Ursprungsmeldung:

Nottuln, Wullaweg/Unbekannter flüchtet nach Diebstahlsversuch 04.03.2024, 11:53 Uhr

Coesfeld Eine ausgelöste Alarmanlage hat einen Zeugen auf einen versuchten Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug aufmerksam gemacht. Am Sonntag (3.3.) gegen 22 Uhr hörte der Zeuge das Ertönen einer Alarmanlage. Als er aus dem Fenster blickte, konnte er einen ihm unbekannten Mann sehen, der zu Fuß aus dem Wullaweg kam. Er nahm die Verfolgung des Unbekannten auf und verlor ihn auf der Straße Westerhiege aus dem Blick. Später konnten an einem Firmenfahrzeug im Wullaweg Aufbruchsspuren festgestellt werden. Personenbeschreibung: ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarzer Vollbart, stabile Figur, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und weißen Schuhen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

