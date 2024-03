Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Linnertstraße/Mitsubishi Lancer gestohlen

Coesfeld (ots)

Mit angebrachten gestohlenen Kennzeichen hat eine bislang unbekannte Person in den frühen Morgenstunden des Montag (4.3.) von einem Firmengelände an der Linnertstraße einen blauen Mitsubishi Lancer gestohlen. Ein Videokamera zeigt eine männliche Person, die sich ab 2.30 Uhr auf dem Gelände aufgehalten hat. Gegen 4 Uhr hat der Unbekannte gestohlene Kennzeichen am Auto angebracht und ist kurz danach vom Gelände gefahren. Das gestohlene Auto hat einen Wert von ca. 39.000 Euro. An dem Auto waren Kennzeichen aus dem Kreis Borken angebracht. Diese wurden am Wochenende vom Gelände eines Autohändlers an der Halterner Straße in Dülmen gestohlen. Personenbeschreibung: männlich, ca. 50-65 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit blauer Jeans, blauer Steppjacke mit Kapuze und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

