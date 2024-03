Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 03.03.2024, in der Zeit von 9.30 Uhr bis Mitternacht, eine rückwärtig gelegene Balkontüre (1 Obergeschoss) eines Mehrfamilienhauses auf der Daruper Straße auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Bargeld in einer niedrigen fünfstelligen Höhe. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter ...

