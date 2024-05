Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannter riss Frau das Portemonnaie aus der Hand

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.5.2024, 15.15 Uhr riss ein Unbekannter einer Frau auf der Straße Am Bahndamm in Ahlen das Portemonnaie aus der Hand. Die 35-Jährige war zu Fuß vom Bahnhofsvorplatz auf dem Weg zu ihrer Bank an der Moltkestraße unterwegs und hielt die rosa Geldbörse in der Hand. Hinter ihr liefen zwei Männer. Einer der beiden griff nach dem Portemonnaie der Ahlenerin und flüchtete damit in Richtung Gebrüder-Kerkmann-Platz. Der andere Mann lief links über die Straße in Richtung Innenstadt.

Zu den Tatverdächtigen liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Personen 1: circa 16 bis 25 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, Seiten eventuell rasiert, trug ein weißes T-Shirt mit einer Aufschrift auf dem Rücken und eine blaue Hose, flüchtig in Richtung Gebrüder-Kerkmann-Platz. Person 2: klein und dick, dunkle Haare, trug weiße Schuhe, flüchtig in Richtung Innenstadt.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell