POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Blutprobe nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.5.2024, 23.05 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Everswinkeler Straße in Freckenhorst auf einen Pkw einer 38-Jährigen aus Ennigerloh auf. Diese war in Richtung Westkirchen unterwegs und musste an der Kreuzung im Ortskern wegen des für sie gültigen Rotlichts warten. An den beiden Autos entstand geringer Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen wahr und auch Ausfallerscheinungen. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests ließen die Beamten dem Paderborner eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten sie seinen Führerschein sicher.

