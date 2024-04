BPOLI-KA: Mit Haftbefehl gesucht

Heidelberg (ots) - Am Samstagmorgen (27. April) bewahrte die Bezahlung einer Geldstrafe einen Mann vor der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen 09:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Heidelberger Hauptbahnhof routinemäßig. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 46-Jährige konnte durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1155,00 ...

