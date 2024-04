BPOLI-KA: Totalgefälschte Identitätskarte

Karlsruhe (ots) - Dienstagabend (23. April) hat ein 51-jähriger Mann am Karlsruher Hauptbahnhof Bundespolizisten angegriffen und bedroht. Zuvor war der Tatverdächtige am Bahnsteig negativ aufgefallen. Gegen 21:11 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof über eine augenscheinlich alkoholisierte männliche Person informiert. Der Mann unterschritt mehrfach den notwendigen Sicherheitsabstand zum Gleis. Am Bahnsteig 9/10 ...

