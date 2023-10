Polizei Braunschweig

POL-BS: Die Polizei lädt ein!

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, Konferenzraum 3, 25.10.2023, 18:00 Uhr

Am 25.10.2023 bietet die Polizei Braunschweig einen Informationsabend für junge Interessierte an, um ihnen den Polizeiberuf vorzustellen.

In der Friedrich-Voigtländer-Straße wird die Polizei ab 18:00 Uhr für ca. zwei Stunden einen interaktiven Info-Abend anbieten. Neben einer allgemeinen Berufsinformation über das bezahlte Studium, wird auch die Möglichkeit geboten einen vielfältigen Blick in den polizeilichen Arbeitsalltag zu bekommen. Unter anderem stellen Kollegen der Bereitschaftspolizei die Vielseitigkeit ihrer Einsatzmöglichkeiten dar, ein sog. "Insta-Cop" wird von seiner Tätigkeit berichten und ausgebildete Einsatztrainer bieten einen Einblick in die polizeiliche Selbstverteidigungsschulung. Des Weiteren werden Kollegen aus dem Einsatz- und Streifendienst, dem Kriminaldauerdienst, der Reiter- und Hundestaffel und der Autobahnpolizei anwesend sein. Zusätzlich wird auch ein "aktiver" Einblick in den Sporttest des aktuellen Auswahlverfahrens bei der Polizei Niedersachsen gewährt.

Interessenten im Alter von 15 bis 31 Jahren werden gebeten, sich bei der Polizei Braunschweig anzumelden. Interessierte Eltern sind ebenfalls herzlich eingeladen. Ansprechpartnerinnen sind Frau Czerwinski unter 0531-476 3025 oder Frau Jödecke unter 0531-476 3038. Eine Anmeldung per e-Mail an auf@pi-bs.polizei.niedersachsen.de ist ebenfalls möglich. Anmeldeschluss ist Montag der 23.10.23.

