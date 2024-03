Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radler stößt gegen Laternenmast und verletzt sich

Die tiefstehende Sonne war am Dienstag gegen 9.30 Uhr offenbar die Ursache für einen Unfall, der für einen Radler in einer Klinik endete. Der 49-Jährige war mit seinem Rad in der Riedlestraße unterwegs, bog an der Einmündung nach links in die Friedrichstraße ab und fuhr dort auf den gegenüberliegenden Gehweg. Dabei wurde er seinen Angaben zufolge derart geblendet, dass er den dortigen Laternenmast übersah und mit diesem kollidierte. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Friedrichshafen

Rennradfahrer von Pkw erfasst

Beim unachtsamen Überqueren der Platanenstraße ist am Dienstag gegen 9.45 Uhr ein 62-jähriger Rennradfahrer mit einem Pkw kollidiert. Der Zweiradfahrer fuhr den Verbindungsweg zwischen der Platanenstraße und der Länderöschstraße und übersah den nahenden Mazda eines 45-jährigen Vorfahrtsberechtigten. In der Folge wurde der 62-Jährige vom Wagen erfasst, auf den Mazda aufgeladen und auf die Fahrbahn geschleudert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte er Glück im Unglück und kam mit eher leichten Verletzungen davon. Ein Rettungsdienst brachte den Zweiradfahrer zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Während an seinem Rennrad eher geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Mazda auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Senior verliert nach Parkrempler Daten des Unfallgegners - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden entstand am Dienstag gegen 14.45 Uhr bei einem missglückten Parkmanöver in der Werastraße. Ein 75 Jahre alter Renault-Fahrer stieß beim Einparken zunächst gegen einen Pkw und beim anschließenden Rangieren gegen einen BMW. Der Blechschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Weil einer der Geschädigten beim Eintreffen der Polizei bereits von Dannen gezogen war, der Senior in der Zwischenzeit jedoch die ausgetauschten Personalien verlegt hatte und nicht mehr auffinden kann, bittet die Polizei nun unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf den bislang unbekannten Geschädigten.

Immenstaad am Bodensee

Frau von Mann belästigt

Nachdem eine 43-jährige Frau angibt, am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Seestraße West von einem Mann belästigt worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Im Bereich des dortigen Spielplatzes soll der ältere Mann lächelnd auf sie zugegangen sein und ihre Hand ergriffen haben. Diese hielt der Unbekannte im weiteren Geschehen beharrlich fest und versuchte die 43-Jährige zu küssen. Der Frau gelang es, sich abzuwenden. Der Senior ließ in der Folge abrupt von seinem Handeln ab und lief in Richtung Friedrichshafen davon. Er konnte im Rahmen einer polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Verdächtige wird als etwa 165 cm groß beschrieben. Er hatte graue Haare, eine stämmige Figur und war dunkel und eher "schick" (mutmaßlich mit einem Anzug) gekleidet. Er sprach kein Deutsch und gab an, aus Montenegro zu sein. Personen, die Zeugen des Übergriffs wurden oder sonstige Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Überlingen

Schafherde richtet Lackschaden an - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein bislang unbekannter Schäfer am Dienstag gegen 17.20 Uhr seine Herde über die Abigstraße laufen ließ, hat sich ein betroffener Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Die Tiere sollen den Lack seines Renault beim Vorbeilaufen zerkratzt und dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet haben. Bislang konnte der Schäfer nicht ermittelt werden, weshalb die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 nun um sachdienliche Hinweise bittet.

Markdorf

Von Hund gebissen

Von einem Hund in den Oberschenkel gebissen wurde ein 18-jähriger Passant am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Eisenbahnstraße. Der junge Mann lief am Vierbeiner und dessen etwa Mitte 50-jährigen Herrchen vorbei. Daraufhin schnappte das Tier zu. Vor Ort wurde versäumt, die Personalien untereinander auszutauschen. Der 18-jährige musste sich mit leichten Verletzungen in ärztliche Behandlung geben. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 beim Polizeiposten Markdorf zu melden.

Markdorf

Nach Unfall davongefahren

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 10.25 Uhr und 10.50 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Straße Oberfischbach geparkten Mercedes gestreift und im Anschluss die Flucht ergriffen. Der Sachschaden an der linken Front beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Unfallspuren lassen vermuten, dass der flüchtige Unfallverursacher mit einem gelben oder grünen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell