POL-UL: POL-UL: (BC) Bad Schussenried - In Graben gelandet und abgehauen.

Ulm (ots) - Die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel 2023/2024 verliefen im Zuständigkeitsbereich des PP Ulm weitestgehend friedfertig und geordnet. In Einzelfällen mussten Streitigkeiten geschlichtet werden und es kam zu einzelnen Körperverletzungen. Organisierte, größere Veranstaltungen gab es keine, vielmehr versammelten sich die Menschen in den jeweiligen Orten an zentralen Plätzen, um den Jahreswechsel zu begehen. ...

