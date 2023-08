POL-WES: Moers - Ergänzende Personenbeschreibung zu gesuchten Jugendlichen nach Schussabgabe in Moers

Moers (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Dachgeschosswohnung auf der Straße An der Sandkull in Moers in Brand. In der Wohnung lebte eine dreiköpfige Familie, die zur Brandzeit nicht zu Hause war. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur möglichen Brandursache auf und ...

mehr