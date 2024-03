Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unter Drogen hinterm Steuer - Mitfahrer hat Haschisch dabei

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Mittwoch kurz nach Mitternacht bei der Kontrolle einer 22-jährigen Autofahrerin im Stadtgebiet festgestellt. Weil die Frau einen Vortest verweigerte, musste sie die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Ihr drohen nun ein empfindliches Bußgeld, ein mehrwöchiges Fahrverbot und Punkte in Flensburg. Weiterfahren durfte sie nicht. Weil es im Innern des Fahrzeugs stark nach Cannabis roch, händigte ein 19-jähriger Mitfahrer auf Aufforderung der Beamten ein Behältnis mit Haschisch aus. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Ravensburg

Jugendlichen gewürgt - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitag gegen 19 Uhr vor einem Supermarkt in der Meersburger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge gerieten Jugendliche aus einer Gruppe von 10 bis 15 Beteiligten aneinander. Dabei soll ein Jugendlicher auf einen 14-Jährigen losgegangen sein, diesen ins Gesicht geschlagen, gewürgt und in den Schwitzkasten genommen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Polizei sucht nach Straßenblockade Zeugen und Geschädigte

Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei Friedrichshafen sucht nach einer Blockadeaktion am Samstag Zeugen und Geschädigte. Kurz nach 12.30 Uhr sollen sich mehrere Personen auf der Schussenstraße Höhe der Frauentorkreuzung niedergelassen und den Verkehr angehalten haben. Die Aktion dürfte nur wenige Minuten gedauert haben, im Anschluss floss der Verkehr wieder. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang Zeugen und Geschädigte, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Berg

Unbekannte schlauchen Diesel ab

Aus einem Traktor im Ortsteil Horb haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag rund 150 Liter Diesel abgeschlaucht. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter den Sprit mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Waldburg

Entgegenkommenden gestreift - Fahrerflucht

Um Zeugenhinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 9 Uhr auf der L 326 bei Waldburg ereignet hat, bittet der Polizeiposten Vogt. Einem 62-jährigen Renault-Lenker kam kurz vor Ortsbeginn vom Kreisverkehr Kalksteige her kommend ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker offenbar teilweise auf seiner Spur entgegen. Der Unbekannte streifte den Renault seitlich, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand, und fuhr danach weiter. Der Unbekannte soll mit einem weißen Mittelklassewagen unterwegs gewesen sein. Hinweise zum Unfall, dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell