Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Vermeintliche Belästigung führt zu Auseinandersetzung

Eine vermeintliche Belästigung hat am Dienstagnachmittag in der Landesbahnstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geführt. Ein 35-jähriger Passant hatte einen 24-Jährigen mit einer am Boden sitzenden Frau bemerkt und war davon ausgegangen, dass der 24-Jährige diese belästigt. Als der 35-Jährige den Jüngeren ansprach, verpasste ihm der 24-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen einen Kopfstoß, woraufhin sich der Ältere ebenfalls zur Wehr setzte und sein Gegenüber auch geschlagen haben soll. Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter sowie Streifen des Polizeireviers Sigmaringen nahmen die Personalien der Beteiligten auf und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Bei der am Boden sitzenden Frau hatte es sich offensichtlich um die Freundin des 24-Jährigen gehandelt.

Bad Saulgau

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Wegen diverser Aufbruchsspuren an einer Gartenhütte in einem Schrebergarten im Oberen Kornriedweg hat das Polizeirevier Bad Saulgau eine Anzeige wegen versuchten Einbruchs aufgenommen. Ein Unbekannter wollte sich offensichtlich zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag Zutritt zu der Laube verschaffen, scheitere jedoch an der Eingangstüre. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell